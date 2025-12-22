Joel Campbell: ‘A veces el fútbol fue un poco injusto con nosotros’

En plena celebración de la estrella 31 de Liga Deportiva Alajuelense, Joel Campbell afirmó que muchos han querido manchar su nombre desde que tomó la decisión de volver al fútbol nacional con la Liga.

Desde entonces, había ganado diferentes cetros con los rojinegros, menos ese título nacional que se le resistía a los manudos una y otra vez, hasta que el 20 de diciembre, Alajuelense se coronó campeón del Torneo de Apertura 2025.

En medio de un ambiente de euforia, el 12 de Alajuelense estaba feliz junto a sus hijos y su esposa, porque todos en su casa añoraban lo que pasó después de ese último clásico contra Saprissa.

“Esto es lo que me faltaba con la Liga y estoy contento”, expresó Joel Campbell con evidente alivio.

Para el experimentado futbolista, la obtención de este cetro es un premio a no rendirse nunca. Y según él, tarde o temprano, la justicia deportiva llega.

“La verdad es que llevamos tiempo de estar jugando bien, pero ahora sí se nos dio quedar campeones nacionales, porque a veces el fútbol fue un poco injusto con nosotros, pero Dios premia al que trabaja y hemos trabajado bastante por este momento al darle una alegría a la afición”, añadió.

Joel Campbell destacó que el éxito no fue una labor individual, sino el resultado de un engranaje colectivo donde diversas figuras asumieron el protagonismo en momentos clave.

Liga Deportiva Alajuelense conquistó el título sin gran final. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“Contento porque esto es un equipo, nos ha tocado brillar a todos en su momento, como Ronaldo Cisneros, Fernando Piñar, Anthony Hernández, Celso Borges; a mí me tocó contra Motagua y la verdad es que todos hemos puesto nuestro granito de arena para ganar todo lo que hemos ganado y es un premio al esfuerzo de todo el grupo”, afirmó.

Más allá del terreno de juego, Joel resaltó el crecimiento integral de la institución, mencionando que este trofeo es una recompensa para todos quienes forman parte de Alajuelense.

“A nivel de club lo ganamos todo y este equipo se merecía esto, esta afición y esta institución porque estamos haciendo las cosas muy bien, tanto a nivel de liga menor como en toda la estructura futbolística que tiene la Liga, que es algo importante para el país”, señaló el futbolista.

A pesar de los golpes recibidos en torneos anteriores, Joel Campbell puso en valor la capacidad de respuesta del equipo ante la adversidad.

“Es fútbol, es un deporte y a veces cuando más se hacen las cosas bien no llegan los resultados, pero este equipo no claudicó, siguió trabajando. Se levantó después de cada derrota, de cada final perdida siempre estuvimos ahí luchando y se nos dio”, dijo con una sonrisa.

Finalmente, el jugador más mediático de Alajuelense ya visualiza los retos futuros, pero no sin antes permitirse un respiro para disfrutar lo alcanzado.

“Viene un semestre bonito, pensando en disfrutar. Fue una larga espera que esta afición tuvo para quedar campeón nacional y hay que celebrar, disfrutar de las vacaciones y ya pensar en lo que se viene.

”Con el pitazo final sentí una gran alegría, porque esta afición se lo merece”, concluyó Campbell, después de lo ocurrido en esa noche mágica que el liguismo no deja de celebrar.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.