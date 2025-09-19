¿Se acuerda de ‘Toyota’ Guillén? Alajuelense lo homenajeó con otras glorias como testigos

Luis Guillermo Salazar le entregó una placa a Joaquín 'Totoya' Guillén, en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Liga Deportiva Alajuelense tiene claro que recordar es vivir y que la historia nada la borra. Hace unos días, un grupo de glorias del club se reunió en un emotivo homenaje a Joaquín “Toyota” Guillén, figura clave del campeonato de 1966.

El reconocimiento, que destiló nostalgia y pasión, contó con la presencia de su hijo, Joaquín Bernardo Guillén, quien también fue campeón con el club, consolidando así la dinastía Guillén en la historia manuda.

LEA MÁS: Alajuelense tiene un ‘bestseller’ en sus tiendas... Conozca el producto más vendido por la Liga

Junto a ellos, leyendas como Javier “Zurdo” Jiménez, Alejandro González y Tomás Segura se hicieron presentes para celebrar el legado de un compañero.

El fiscal financiero del club, Luis Guillermo Salazar y el gerente general Marco Vásquez encabezaron el acto, ese convivio que los emocionó, reconociendo el vínculo inquebrantable que une a las figuras con la institución.

Con una mezcla de gratitud y emoción, “Toyota” Guillén recordó el histórico campeonato de 1966.

“Recuerdo aquel torneo que fue inolvidable: ganarlo al último minuto, cuando necesitábamos el empate. Parecía que el rival iba a celebrar, pero al final fuimos los alajuelenses quienes festejamos”, rememoró Joaquín Guillén.

LEA MÁS: Alajuelense ficha futbolista de madre tica y padre haitiano para equipo U-21

Ese amor de “Toyota” por la Liga no ha disminuido con el tiempo.

“Vivo cerca del estadio, sufro mucho los partidos y los vivo con mucha pasión; es una pasión que siempre llevaré en mi corazón”, confesó.

Por su parte, su hijo, Joaquín Guillén, dijo que se sentía orgulloso de vivir este momento con su padre: “Me llena de alegría ver a mi papá compartir esta pasión a través de dos generaciones de liguistas. Tanto él como yo pasamos por la institución, salimos campeones y seguimos siendo liguistas de corazón”, afirmó.

El homenaje no solo celebró el pasado, sino que también reafirmó el lazo que une a los exjugadores con la actual generación de aficionados.

Para ellos, la historia de la Liga se construye con leyendas, pero se mantiene viva gracias al fervor de cada liguista, esa afición que hoy espera con ansias el fin de una sequía en cuanto al título nacional se refiere.

Días atrás, el arquero histórico de Alajuelense, Alejandro González, compartió con los guardametas actuales del club.

Alejandro González se fotografió junto a Bayron Mora, Johnny Álvarez y Washington Ortega. (X Alajuelense/X Alajuelense)

“Siempre es un placer estar en esta institución. La Liga siempre me hizo dar ese plus, y la verdad es una alegría volver. El estadio está espectacular, la cancha se ve muy bien. Recordar mis épocas aquí y compartir con personas como ‘Zurdo’ Jiménez y Tomás Segura es muy importante para mí”, apuntó Alejandro González.

Alejandro González visitó hace unos días el Centro de Alto Rendimiento, que es el centro de operaciones de Alajuelense. (X Alajuelense/X Alajuelense)

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.