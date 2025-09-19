Actualidad rojinegra

¿Se acuerda de ‘Toyota’ Guillén? Alajuelense lo homenajeó con otras glorias como testigos

Liga Deportiva Alajuelense revivió pasajes del campeonato de 1966 al escuchar la historia contada por Joaquín ‘Toyota’ Guillén

Por Fanny Tayver Marín
Luis Guillermo Salazar le entregó una placa a Joaquín 'Totoya' Guillén, en el Estadio Alejandro Morera Soto.
Luis Guillermo Salazar le entregó una placa a Joaquín 'Totoya' Guillén, en el Estadio Alejandro Morera Soto. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)







