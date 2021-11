La fiebre de ver otra vez a Alajuelense llevará a muchos hasta Jicaral

Muchos aficionados de Alajuelense cuentan las horas para poder regresar al estadio. (Mayela Lopez)

Los aficionados de Alajuelense tienen casi dos años de gritar los goles frente al televisor, de reír y sufrir de lejos, pero con el corazón en la mano. Así observaron a Bryan Ruiz alzar la tan añorada copa 30 del liguismo y el cetro de la Liga Concacaf, exactamente con la misma alegría con la que veían a Yalitza Sánchez recibir el título del Apertura y a Fabiola Sánchez el de Clausura.

Pero llega el momento de regresar a las gradas y hay aficionados tan fieles que la única manera de que dejaran de ir al estadio fue por una pandemia, que obligó a que el fútbol se jugara a puerta cerrada desde marzo de 2020.

Tal es el caso de Natha Santamaría, un aficionado de Alajuelense que sin importar las distancias siempre estaba ahí, acompañando al equipo de sus amores. Y esta vez no será la excepción.

“A todos los que acostumbramos a ir frecuentemente a los estadios nos ha hecho mucha falta, ya son casi dos años sin poder ir a ningún estadio y creo que hace mucha falta, no solo para el aficionado, sino para el comercio y demás, tantas cosas que envuelve el fútbol. Ya era importante volver”, relató Natha Santamaría.

Desde que los partidos empezaron a disputarse a puerta cerrada, él tenía muy claro que para cuando los estadios pudieran recibir público de nuevo, ahí estaría y así será. El domingo será el día tan esperado por él y por muchos rojinegros.

“Voy a Jicaral porque ahí es donde juega la Liga, hubiera jugado donde fuera ahí fijo había que ir. En este caso tocó en Jicaral y entonces para allá vamos. Apenas dijeron que después del 15 de noviembre ya podía asistir gente a los estadios y sabía que seguía Jicaral, estaba claro que de fijo iba a ir. Nos vamos el domingo, en el ferry de 6:30 a. m. y esa es la logística para llegar allá”, relató.

Con entrada digital comprada y con código QR, Santamaría tan solo cuenta las horas de que sea domingo y que suene el despertador en la madrugada.

“Estoy sumamente emocionado, también estoy esperando que sea el miércoles para volver al Morera Soto, volver a casa, que tanta falta nos ha hecho. Yo espero que la Liga ojalá quede en primer lugar para que tenga la final asegurada y si no es así, sabemos que tenemos que luchar”.

Santamaría considera que estos tres partidos que le restan a Alajuelense contra Jicaral de visita y en casa ante Guadalupe y Pérez Zeledón son muy importantes.

“Estas tres fechas son claves, ojalá que la Liga pueda conseguirlo y espero en diciembre poder estar celebrando la copa con toda la familia rojinegra”, recalcó ese aficionado que fue quien escribió la letra de ‘Seguiremos Latiendo’, la canción oficial del centenario de Alajuelense.

Juan Pablo Meneses es otro aficionado liguista que el domingo estará presente en el Estadio de la Asociación Cívica Jicaraleña.

“Ir al estadio me ha hecho demasiada falta, es indescriptible, la verdad más aún que la última vez se vivió un momento amargo cuando Heredia nos quitó la 30. Ahora todo es un reinicio, entonces espero que sea de buena manera”, mencionó Meneses.

Aparte de que será el retorno de la afición a los estadios, el partido de la Liga de este domingo lo ilusiona mucho.

“Jicaral es un lugar al que nunca he ido. Trabajo en el sector vivienda, muchos compañeros me ha hablado del lugar y me pareció una linda oportunidad”.

Meneses contó que él tiene días de prepararse para este viaje, pues lo hizo con suficiente tiempo de planificación. Inclusive, sacó vacaciones en su trabajo para aprovechar la gira. Y es una muestra de cómo el fútbol contribuye a la reactivación del turismo nacional y de la economía en los pueblos.

“Esto es una emoción enorme. He esperado mucho para esto. La pandemia nos ha quitado mucho, pero ahora vamos retomando poco a poco. De mí amada Liga espero primero que clasifique, el lugar que ocupe es lo de menos. Y que gane las semifinales, ojalá sea contra Saprissa, porque tenemos cuentas muy pendientes”, aseguró Meneses.

Don Rafael Álvarez también pensaba en ir a Jicaral, pero se jubiló el jueves y en la empresa en la que trabajó durante 44 años le regalaron unas merecidas vacaciones como obsequio, en el Caribe.

“No voy a poder a Jicaral solo por esa situación, pero me hubiese encantado ir a ver a mi Liga. Yo le había dicho a mi esposa que al salir de trabajar nos iríamos de vacaciones y yo sabía que Alajuelense jugaba en Jicaral, por eso yo tenía planeado irnos por el ferry. Ella no es futbolera, pero me apoya a mí con la Liga y ya tenía la idea de estar en el estadio, luego irnos a vacacionar”, contó don Rafael.

Entre risas dice que le cortaron el viaje a Jicaral y le cambiaron el rumbo, porque a él siempre le ha gustado ir al estadio.

“Mis hijos son muy liguistas y en conjunto hemos ido cuando podíamos y no había pandemia. Espero pronto volver. Yo espero que en estos días el equipo haya asimilado bien la idea de Albert Rudé y que los jóvenes estén dando la cara me emociona mucho”, citó.

Y agregó: “Desde donde me encuentre veré el partido. Estoy muy ansioso por ver cómo está mi Liga y que ganemos. Me soñé con los partidos y los resultados de los otros para que quedemos en primer lugar. Eso uno lo quiere para que no nos pase lo del torneo pasado. Yo también sigo al equipo femenino y no me pierdo ningún partido”.

