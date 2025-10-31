Alajuelense responde a la barra del Olimpia con picantes mensajes

Guillermo Villalobos fue una de las figuras de Alajuelense ante Olimpia; aquí sale a la marca de Jorge Benguché.

Tegucigalpa, Honduras.- Liga Deportiva Alajuelense jugaba en un ambiente de fiesta total, en un Estadio “Chelato” Uclés, en el que claramente había más de 20.000 personas, aunque de manera oficial se vendieron 19.500 entradas. Y cuando Anthony Hernández marcó el 1-1, ese escenario se quedó en silencio total durante buena parte de lo que faltaba.

Ni se diga una vez concluida la tanda de penales y con Alajuelense celebrando su pase a la final de la Copa Centroamericana de Concacaf.

En el recibimiento a los equipos, la Ultra Fiel, como se llama la barra del Olimpia, mostró dos tifos.

Uno decía: “El más grande de Centroamérica”. Y en el otro se leía: “El amo y León de Centroamérica”. Esto, pues al Olimpia también se le conoce como el León, en Honduras.

Luego de imponerse en la definición por penales, la Liga decidió responder a través de sus redes oficiales: “¿León? ¡El rojinegro! ¡Vamos por el tri!”. O este otro: “¡León hay uno solo! Finalistas”.

Olimpia se despidió de la Copa Centroamericana; mientras que Alajuelense jugará la final contra el Xelajú de Guatemala.

Este fue el mensaje que mostró la Ultra Fiel, la barra del Olimpia, antes del partido definitivo de la semifinal de la Copa Centroamericana de Concacaf contra Liga Deportiva Alajuelense. (Fanny Tayver Marín/Fanny Tayver Marín / La Nación)

Liga Deportiva Alajuelense hizo un pronunciamiento sobre ese debate generado en Honduras sobre cuál es el León de Centroamérica. (Liga Deportiva Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Esta fue otra publicación contundente de Liga Deportiva Alajuelense. (Liga Deportiva Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

