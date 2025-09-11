Áncora

Un órgano vuelve a sonar en Jerusalén casi mil años despúes de su creación

Un órgano medieval del siglo XI, fabricado en Francia, fue descubierto en Belén y restaurado por un musicólogo español. Ahora, sus notas suenan en Jerusalén.

Por AFP
El musicólogo David Catalunya explica el funcionamiento del órgano más antiguo en funcionamiento, en Jerusalén.
El musicólogo David Catalunya explica el funcionamiento del órgano más antiguo en funcionamiento, en Jerusalén. (JOHN WESSELS/AFP)







