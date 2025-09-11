Áncora

El Papa Francisco y Francisco de Asís: Libro póstumo examina una relación espiritual que marcó al pontífice

‘Mi San Francisco’, que aparecerá en italiano el 18 de setiembre, cuenta con un prólogo del papa León XIV.

EscucharEscuchar
Por Fernando Chaves Espinach
Mauro Bergoglio, sobrino del papa Francisco
Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco. (AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Papa FranciscoSan Francisco de Asísreligióncatolicismocristianismoliteratura
Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, Universidad de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura y arte. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual de la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Curador con experiencia en CRFIC, MADC y otros.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.