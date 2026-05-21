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Sergio Ramírez ocupará la silla L de la RAE, siguiendo a Vargas Llosa

Primer centroamericano en la RAE, Ramírez es el fundador de Centroamérica Cuenta, el mayor festival literario de la región, que se está celebrando en Panamá.

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Por Fernando Chaves Espinach
Sergio Ramírez
Sergio Ramírez se encuentra en Panamá, como anfitrión del festival Centroamérica Cuenta. (MARTIN BERNETTI/AFP)







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Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

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