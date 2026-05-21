Sergio Ramírez ocupará la silla L de la RAE, siguiendo a Vargas Llosa

El escritor Sergio Ramírez Mercado, nacido en Nicaragua y nacionalizado español, fue elegido este jueves para ocupar la silla L de la Real Academia Española, vacante desde la muerte de Mario Vargas Llosa el pasado 13 de abril de 2025.

La decisión fue tomada durante una sesión plenaria celebrada a puerta cerrada en la sede de la academia, según informó la agencia EFE.

El autor de La fugitiva será así el primer centroamericano miembro de número en la Academia dedicada al estudio y la promoción del idioma.

Ramírez, de 84 años y residente en España desde su exilio, presentó la única candidatura para ocupar el puesto. Su nominación fue respaldada por el exdirector de la RAE Víctor García de la Concha, el escritor Luis Mateo Díez y el actual director de la academia, Santiago Muñoz Machado.

Tras la publicación oficial de la vacante en abril, el pleno académico oficializó la candidatura el 7 de mayo y posteriormente realizó la lectura de méritos en una sesión extraordinaria en León. Durante esa actividad, Luis Mateo Díez definió a Ramírez como un escritor “fundamental, generoso y comprometido” y afirmó que “vive un exilio forzoso por el régimen dictatorial de su país”.

Autor de novelas como Margarita, está linda la mar y Adiós muchachos, Ramírez tuvo además un papel central en la historia política reciente de Nicaragua. Participó en la revolución sandinista que derrocó a Anastasio Somoza en 1979 y posteriormente ejerció como vicepresidente durante el primer gobierno de Daniel Ortega, de quien se distanció años más tarde.

Sergio Ramírez también ha sido una presencia cultural constante en Costa Rica desde los años 60, con sus labores en gestión cultural, influyentes proyectos editoriales, y en colaboración con autores ticos. Es el fundador de Centroamérica Cuenta, el mayor festival literario de la región, que se está celebrando actualmente en Panamá (tuvo una edición costarricense en 2019).

En 2021, la Fiscalía nicaragüense emitió una orden de captura en su contra por presunta incitación al odio, poco después de la publicación de Tongolele no sabía bailar, novela centrada en la represión política en Nicaragua. Dos años después, el gobierno de Ortega le retiró la nacionalidad nicaragüense. Ramírez posee ciudadanía española desde 2018.

En declaraciones a la agencia EFE tras oficializarse su candidatura, el autor señaló que este nombramiento representa la consolidación de su condición de “ciudadano español adoptivo” y la “coronación” de la acogida que ha recibido desde que se instaló en España hace cinco años.