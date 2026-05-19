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Sergio Ramírez: ‘No creo que a los gobernantes autoritarios de Centroamérica les preocupe mucho una novela’

El novelista se encuentra en Panamá para presidir el festival literario Centroamérica Cuenta.

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Por AFP
El escritor nicaragüense Sergio Ramírez durante una entrevista con la agencia AFP en Ciudad de Guatemala el 20 de mayo. Fotografía:
El escritor nicaragüense Sergio Ramírez durante una entrevista en Ciudad de Guatemala. Foto utilizada con fines ilustrativos. (JOHAN ORDONEZ/AFP)







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