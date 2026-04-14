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El último intelectual de Centroamérica sigue escribiendo desde el exilio

No sé cómo lo ha logrado, pero Sergio siempre ha seguido su propio camino. En un país de poetas, fue narrador. En medio de una insurrección, fue intelectual. En la guerra, fue político

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Por Carlos Cortés
Además de un gran narrador y un intérprete excepcional de su época, Sergio Ramírez ha sido un apasionado defensor de la libertad como condición inalienable de la dignidad humana. (Fernando Luna Arce / Forbes Latam)







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Sergio RamírezCarlos Cortésúltimo intelectual de Centroamérica

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