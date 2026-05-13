Centroamérica Cuenta se celebra en Panamá, pero estos eventos se pueden seguir desde Costa Rica

Centroamérica Cuenta celebra su edición del 2026 del 18 al 23 de mayo en Panamá.

Después de 2018, Centroamérica Cuenta ha itinerado por los países de la región, llevando su nutrido programa literario de ciudad en ciudad del Istmo. Ahora le toca a Panamá, del 18 al 23 de mayo, con más de 80 participantes de la literatura, el cine, el periodismo, la creación y la música, de 18 países de Iberoamérica.

De Costa Rica, el festival contará con participación de voces procedentes de Costa Rica como el novelista gráfico Edo Brenes, el expresidente Luis Guillermo Solís y el poeta Luis Chaves.

Centroamérica Cuenta, fundado en Managua por el escritor Sergio Ramírez, se ha convertido en el encuentro literario más importante de la región, tanto por el peso de los invitados como por la asistencia a sus charlas, talleres y encuentros con escritores.

De acuerdo con su directora, Claudia Neira Bermúdez, el evento procura adaptar su programación a cada país que los acoge, aunque los eventos son de interés general para los centroamericanos. Asimismo, han dado particular prominencia al periodismo regional en sus últimas ediciones.

En esta ocasión, participarán invitados como Junot Díaz (República Dominicana/EE.UU.), Luis García Montero (España), Frank Báez (República Dominicana), Fernanda Melchor (México), Fernando Palomo (El Salvador/Estados Unidos), Gioconda Belli (Nicaragua), Agustina Bazterrica (Argentina), Gastón Acurio (Perú), Patricia Janiot (Colombia) y Guadalupe Nettel (México).

Se suman voces como las de Eduardo Sacheri (Argentina), Pilar Quintana (Colombia), Pedro Mairal (Argentina), Santiago Roncagliolo (Perú), Pituka Ortega Heilbron (Panamá), Julián Herbert (México), Yásnaya Elena A. Gil (México), Mario Castellón (Panamá) y Héctor Abad Faciolince (Colombia), entre otros.

Además, Rubén Blades entregará parte de su archivo a la Caja de las Letras del Instituto Cervantes, donde el año pasado se depositó la obra de Carlos Luis Fallas por Costa Rica.

Si bien las actividades son presenciales, todas se transmiten en línea, de manera que las puede disfrutar gratuitamente desde Costa Rica.

El programa está publicado en el sitio web de Centroamérica Cuenta. Las charlas podrán verse en vivo y grabadas en YouTube e Instagram.