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Centroamérica Cuenta se celebra en Panamá, pero estos eventos se pueden seguir desde Costa Rica

El mayor festival literario de Centroamérica celebra su nueva edición en Panamá del 18 al 23 de mayo. Conozca lo que puede ver en casa.

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Por Fernando Chaves Espinach
Centroamérica Cuenta celebra su edición del 2026 del 18 al 23 de mayo en Panamá.
Centroamérica Cuenta celebra su edición del 2026 del 18 al 23 de mayo en Panamá. (Ministerio de Cultura de Panamá/Cortesía de Centroamérica Cuenta)







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Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

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