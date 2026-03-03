Centroamérica Cuenta, el mayor encuentro literario regional, celebrará su próxima edición en Panamá

Panel sobre periodismo, censura y libertad de prensa en Centroamérica Cuenta, con Martin Baron, Carlos Fernando Chamorro, Carmen Aristegui y Javier Lafuente, en el Palacio Nacional de Guatemala.

El festival literario Centroamérica Cuenta, considerado uno de los encuentros más relevantes de las letras iberoamericanas, regresará a Panamá en mayo, con su habitual espacio de diálogo, creación y reflexión sobre la literatura y su papel social.

Fundado en 2013 por el escritor nicaragüense Sergio Ramírez Mercado con el objetivo de proyectar y difundir la literatura centroamericana y de habla hispana, el festival ha tenido sede en diversos países de la región y fuera de ella, y este año vuelve a Panamá con una programación que combina mesas de diálogo, presentaciones de libros, talleres y actividades formativas.

En 2026 el festival tendrá dos ediciones: del 18 al 23 de mayo en Panamá y del 12 al 21 de septiembre en España. La anterior edición se celebró en Ciudad de Guatemala, con presencia de escritores y periodistas como Jorge Volpi, Carmen Aristegui, Lina Meruane, Jon Lee Anderson y Horacio Castellanos Moya, entre otros.

Además de la agenda central de conversaciones y presentaciones, Centroamérica Cuenta incluye actividades educativas destinadas a estudiantes, profesionales de la escritura y público general, con talleres sobre técnicas narrativas, escritura de no ficción y debates sobre el futuro de la literatura en plataformas digitales.

Organizado con el apoyo de instituciones culturales, ministerios de cultura y aliados internacionales, el festival refuerza su compromiso con la libertad de expresión y la visibilidad de las letras centroamericanas en el mapa cultural global, al tiempo que fomenta el encuentro entre generaciones y perspectivas diversas.