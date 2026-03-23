Áncora

Palacio histórico de Teherán resultó dañado por bombardeos

Uno de los lugares más visitados de Teherán resultó dañado por la onda de choque de los bombardeos estadounidense-israelíes.

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Por AFP
Complejo del histórico palacio de Saadabad, en Teherán, Irán.
Complejo del histórico palacio de Saadabad, en Teherán, Irán. (Bernard Gagnon/Wikimedia Commons)







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