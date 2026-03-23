Palacio histórico de Teherán resultó dañado por bombardeos

Teherán, Irán. Varios edificios históricos del palacio de Saadabad, uno de los lugares más visitados de Teherán, resultaron dañados por la onda de choque de los bombardeos estadounidense-israelíes en la capital iraní, indicaron el viernes agencias de prensa oficiales iraníes.

El palacio de Saadabad es un gran complejo situado en el norte de Teherán, que alberga un gran parque con pabellones construidos a inicios del siglo XX convertidos en museos consagrados a la historia cultural del país.

En fotos y videos publicados por las agencias Irna e Isna, se ven escombros y restos de vidrios y techos en el suelo del Palacio Verde, uno de los pabellones más visitados.

Al menos otros dos pabellones resultaron dañados “por las ondas de choque de las explosiones”, según Irna.

El ejército israelí anunció el viernes por la mañana haber realizado nuevos bombardeos contra “infraestructuras” de las autoridades iraníes en Teherán.

Además de museos, el palacio de Saadabad alberga residencias del presidente iraní y del gobernador de la provincia. Cerca de allí hay también instalaciones de los Guardianes de la Revolución y de la justicia.

Según dijo la Unesco a principios de semana, de los 29 sitios iraníes incluidos en lista de patrimonio mundial de la humanidad, al menos cuatro resultaron dañados por la guerra.

Se trata del Palacio de Golestán, en el centro histórico de Teherán; la mezquita Jameh de Isfahán, en el centro del país, y los yacimientos sitios prehistóricos del valle de Jorramabad, en el este.