Palacio de Golestán, patrimonio de la humanidad, sufrió daños en los bombardeos de Irán

El palacio de Golestán, en Teherán, incluido en la lista de patrimonio mundial de la humanidad de la Unesco, fue alcanzado por bombardeos de Estados Unidos e Israel.

Por AFP
El Palacio de Golestán, antiguo complejo real kayar en Teherán, es uno de los monumentos históricos más antiguos de la ciudad y Patrimonio de la Humanidad de la Unesco.
El Palacio de Golestán, antiguo complejo real kayar en Teherán, es uno de los monumentos históricos más antiguos de la ciudad y Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. (Diego Delso/Wikimedia Commons)







