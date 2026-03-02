Palacio de Golestán, patrimonio de la humanidad, sufrió daños en los bombardeos de Irán

El Palacio de Golestán, antiguo complejo real kayar en Teherán, es uno de los monumentos históricos más antiguos de la ciudad y Patrimonio de la Humanidad de la Unesco.

Teherán, Irán. El palacio de Golestán, en Teherán, incluido en la lista de patrimonio mundial de la humanidad de la Unesco, fue alcanzado por bombardeos de Estados Unidos e Israel, afirmaron este lunes medios iraníes.

“Tras el ataque conjunto israelo-estadounidense (...) en el sur de Teherán el domingo por la noche, el palacio de Golestán (...) resultó parcialmente dañado”, indicó la agencia de prensa Isna.

Según la fuente, las ondas expansivas dañaron puertas, ventanas y espejos.

La agencia de prensa Mehr también informó sobre ello.