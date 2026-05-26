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Leonardo Padura dice que Cuba vive un momento ‘muy grave’: ‘Sobre la mesa están todos los escenarios’

El afamado escritor asegura que los cambios en Cuba no pueden ocurrir por ‘una pistola en la cabeza’, sino porque la sociedad lo pida.

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Por AFP
Leonardo Padura visita San Isidro, en La Habana, en noviembre del 2022.
Leonardo Padura visita San Isidro, en La Habana, en noviembre del 2022. (ADALBERTO ROQUE/AFP)







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