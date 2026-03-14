Áncora

La crónica de un fracaso: Una historia de Cuba que llega en el momento más sensible

Leonardo Padura presenta ‘Morir en la arena’, una historia de amor, crimen y el fracaso de una generación en la convulsa Cuba actual.

EscucharEscuchar
Por Álvaro Rojas Salazar
La gente se reúne después de un apagón en el Malecón de La Habana el 4 de marzo de 2026.
La gente se reúne después de un apagón en el Malecón de La Habana el 4 de marzo de 2026. (ADALBERTO ROQUE/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Leonardo PaduraCrítica de Morir en la arenaCubaLa Habana

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.