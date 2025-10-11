¿Le gusta el arte? Visite esta exposición gratuita en el Banco de Costa Rica en San José

En plena avenida central, justo al lado del alboroto cotidiano, se exhiben pinturas sobre la “fortaleza y hermosura de los caballos y de las mujeres”. La exposición Fuerza y belleza, del artista costarricense Luis Cruz Rehaag, estará en la Galería Siegfried Schosinsky del Banco de Costa Rica desde el miércoles 8 de octubre hasta el viernes 21 de noviembre.

Las obras medianas y grandes, creadas en acrílico sobre tela y masonite, se podrán apreciar en el primer piso de Oficinas Centrales del BCR. El horario es de lunes a viernes de 9 a.m. a 3:30 p.m. y la entrada es gratuita.

Para el BCR, el arte es “una manifestación única de la identidad costarricense, una invitación a explorar las historias, emociones y perspectivas que definen nuestra riqueza como país".

Fuerza indómita, Dama de rojo, Caballo de sol y Rostro pop son algunos de los nombres escogidos por Cruz para sus cuadros, de intenso colorido.

LEA MÁS: El arte como revelación: Bergson, la IA y el crepúsculo de la creatividad

“Deseo que mi obra refleje una profunda sensibilidad hacia la naturaleza y la vida cotidiana. En cada pintura busco abordar temáticas variadas, marcando mi estilo y dinamismo artístico”, afirmó el pintor.

Algunos de los cuadros de la exposición del artista costarricense, Luis Cruz Rehaag, en la Galería Siegfried Schosinsky. (Galería Siegfried Schosinsky /Exposición de artista costarricense Luis Cruz Rehaag en la Galería Siegfried Schosinsky.)

En constante exploración del color

Rehaag es un artista plástico cuya vocación se manifestó desde la infancia. Su formación comenzó en el Conservatorio de Castella donde realizó sus exposiciones iniciales y obtuvo el título de Bachiller en Artes Plásticas en 1980. Desde entonces ha mantenido una trayectoria activa y diversa, marcada por la exploración constante del color, el movimiento y la expresión emocional.

A lo largo de su carrera, ha participado en seminarios y talleres de educación ambiental, integrando la conservación de los recursos naturales como parte esencial de su visión artística.

Un vistazo del primer piso de las Oficinas Centrales del BCR donde se encuentran las obras del artista nacional. (Galería Siegfried Schosinsky./Galería Siegfried Schosinsky)

Ha compartido experiencias y aprendizajes con reconocidos maestros como Ricardo Ulloa Barrenechea, Jorge Jiménez Deredia, Mario Parra, Francisco Alvarado Abella y Rafa Fernández, influencias que han enriquecido su lenguaje plástico.

Cruz ha expuesto en espacios como el Teatro Nacional, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el Museo de la Tortuga y varias galerías. Su proyección internacional incluye exhibiciones en México, Estados Unidos, Canadá, Colombia, Ecuador y España.

VIDEO - ARTISTA

LEA MÁS: Hallan en Berlín un retrato perdido de la dueña del salón más infame de la Alemania nazi