Grabados de camellos de hace 12.000 años revelan cómo antiguos pueblos encontraban agua en el desierto

Un hallazgo arqueológico en Arabia Saudita expone más de 170 grabados rupestres de animales que marcaban antiguas fuentes de agua

Por O Globo / Brasil / GDA
Grabados de camellos indican antiguos puntos de agua usados por humanos hace 12.000 años en el desierto de Arabia Saudita.
Grabados de camellos indican antiguos puntos de agua usados por humanos hace 12.000 años en el desierto de Arabia Saudita. (O Globo/Nature Communications/Maria Guagnin)







