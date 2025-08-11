Foros

El arte como revelación: Bergson, la IA y el crepúsculo de la creatividad

Lo verdaderamente creativo hoy no es generar mil imágenes, sino detenerse ante una sola y preguntarse qué no habíamos visto antes. Y es ahí donde el arte, con o sin algoritmos, seguirá teniendo sentido

Por Mauricio A. Rodríguez Hernández
Nadie dijo que la inteligencia artificial no pueda ser útil. Lo es. Puede liberar al artista de tareas repetitivas, permitir nuevas formas de colaboración, explorar combinatorias estéticas insospechadas. (Shutterstock/Shutterstock)







