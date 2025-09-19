Áncora

La Sagrada Familia sigue creciendo y alcanzará nuevo hito en el centenario de Gaudí, su creador

La basílica de la Sagrada Familia de Barcelona se alista para completar su torre más alta en 2026, a 100 años de la muerte de Antoni Gaudí.

EscucharEscuchar
Por AFP
People watch a light show projected on the facade of Spanish architect Antoni Gaudi's Sagrada Familia Basilica, marking the start of the Holy Week, in Barcelona on April 14, 2025. The Catholic Church has put Antoni Gaudi, the designer of Barcelona's Sagrada Familia basilica nicknamed "God's architect", on the path to sainthood, the Vatican said today. Pope Francis recognised the Catalan architect's "heroic virtues" and authorised a decree declaring him "venerable", the Vatican said in a statement. (Photo by LLUIS GENE / AFP)
La construcción de la Basílica de la Sagrada Familia concluiría en 2026. (JOSEP LAGO/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
arquitecturaBasílica de la Sagrada FamiliaAntoni GaudíBarcelonapatrimonioIglesia Católica
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.