Activistas climáticas lanzan pintura sobre la fachada de la Sagrada Familia en Barcelona

Las mujeres fueron detenidas tras arrojar pintura roja sobre una columna de la iglesia

Por AFP

Dos activistas climáticas lanzaron el domingo pintura sobre la fachada de la Sagrada Familia en Barcelona, en protesta contra la falta de acción ante la “crisis climática” que aviva los incendios forestales en España, según el grupo organizador Futuro Vegetal.








