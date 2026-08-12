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La isla de Ulises espera una oleada de turistas tras el estreno del filme de Nolan

El estreno de ‘Odisea’ de Christopher Nolan llena los hoteles de Ítaca. ¿Qué piensan los locales?

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Por AFP
Ítaca, hogar del héroe Odiseo en La Odisea de Homero, se encuentra alejada de los principales destinos turísticos de Grecia y no suele formar parte de las rutas habituales de los viajeros.
Ítaca, hogar del héroe Odiseo en La Odisea de Homero, se encuentra alejada de los principales destinos turísticos de Grecia y no suele formar parte de las rutas habituales de los viajeros. (ANGELOS TZORTZINIS/AFP)







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