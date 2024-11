La huella de la memoria en Jurgen Ureña, el cineasta con ojo de fotógrafo

La otra orilla (Abyad, 2024) de Jurgen Ureña me enfrenta a un sinfín de preguntas, que por mucho que analizo y miro, tratando de definir sus múltiples lenguajes, solamente me doy cuenta de que la mayoría de esas preguntas no logran encontrar una respuesta. Observo cada imagen y defino luces y sombras, bordes distribuyéndose en inmensidades profundas, efímeras sustancias que alguna vez fueron materia y ahora son una cadena de eventos y contrastes definiendo lo intangible. Reconozco las fisuras, me dejo llevar por ángulos superpuestos que dilatan el contorno de la luz, me encuentro con la necesidad constante del horizonte que sostiene y equilibra, el piso, la base y la mirada.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌