Hace siete años murió uno de los grandes compositores del cine reciente; ahora, una pianista reimagina su legado

Alice Sara Ott rinde homenaje al islandés Jóhann Jóhannsson (’Arrival’, ‘The Theory of Everything’) con nuevas versiones para piano. Escúchelo aquí.

Por Fernando Chaves Espinach
La pianista Alice Sara Ott es una de las artistas más escuchadas en su campo musical.
La pianista Alice Sara Ott es una de las artistas más escuchadas en su campo musical. (Pascal Albandopulos/Deutsche Grammophon)







