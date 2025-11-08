Hace siete años murió uno de los grandes compositores del cine reciente; ahora, una pianista reimagina su legado

La pianista Alice Sara Ott es una de las artistas más escuchadas en su campo musical.

Iniciando febrero del 2018, se anunció la sorpresiva muerte de un compositor cuya estrella no dejaba de crecer. Sus bandas sonoras para películas como Arrival, The Theory of Everything, Sicario y piezas de ballet, teatro y televisión le ganaron seguidores en todas partes y prometía mucho más. Pero Johánn Johánsson murió a los 48 años.

Ahora, la pianista germano-japonesa Alice Sara Ott presenta una celebración de la obra del compositor islandés, una de las figuras más influyentes en la música contemporánea de cine y en la experimentación sonora.

Su próximo álbum, bajo el sello Deutsche Grammophon, reúne por primera vez versiones para piano solo de algunas de las piezas más emblemáticas del autor, entre ellas creaciones procedentes de sus bandas sonoras y de discos como Orphée y Englabörn.

El proyecto es un acercamiento íntimo y respetuoso al universo del compositor, conocido por texturas minimalistas y atmósferas envolventes. Las interpretaciones de Ott buscan la esencia melancólica y luminosa de su música, transponiendo al piano la riqueza orquestal y el sonido de Jóhannsson.

Jóhann Jóhannsson fue nominado a dos Globos de Oro y dirigió su música en importantes escenarios musicales. (Jónatan Grétarsson/Deutsche Grammophon)

Ott nunca conoció a Johánsson. No obstante, según el comunicado de prensa, la artista dice que ha sentido desde hace años una conexión especial con su obra. La pianista conversó con varios amigos y colaboradores del compositor para comprender su lenguaje musical y su proceso creativo. “Al trabajar en estas piezas, internalizando su arquitectura y su forma, sentí que mantenía un diálogo muy personal con él”, dice.

En palabras de Ott, uno de los mayores logros de Jóhannsson fue la capacidad de que su música, escrita para grandes conjuntos o diferentes instrumentos, pueda transformarse con naturalidad en el sonido íntimo del piano. “Dentro de este mundo sonoro más concentrado y personal, su escritura revela matices ocultos y una pureza que siempre estuvieron en el corazón de su arte”, afirma.

El proyecto consta de varias etapas. Dos EP digitales saldrán antes de fin de año, y el álbum completo llegará en 2026. El primero de ellos, centrado en la música de Jóhannsson para el cine, ya está disponible en plataformas digitales, también en formato Dolby Atmos para ofrecer una experiencia inmersiva a los más audiófilos.