Creó la música de ‘Joker’ y ‘Chernobyl’, pero su nuevo disco es un viaje sonoro distinto e íntimo

Una compositora islandesa ha marcado algunas de las películas y series más inquietantes de los últimos años: Joker en sus dos partes, Tár, Chernobyl en HBO... Ahora, la ganadora del Óscar, el Emmy y varios premios Grammy Hildur Guðnadóttir presenta, este 31 de octubre, su primer álbum de estudio para el sello Deutsche Grammophon, Where to From.

En esta primera apuesta como compositora más allá de la música para audiovisuales, Guðnadóttir aborda un proyecto más íntimo, basado en grabaciones de ideas en las notas de voz de su teléfono y concebidas como “un diario de tonalidad y tiempos”, en sus propias palabras.

El álbum consta de nueve piezas y empieza, como hemos escuchado en las películas, con sugerencias, trazos, insinuaciones. Pero poco a poco va intensificándose con la presencia de las cuerdas (ella es chelista) y la voz que se va entrelazando con estas “notas” privadas.

Hildur Guðnadóttir es una premiada compositora islandesa conocida por 'Joker', 'Chernobyl' y otras bandas sonoras. (Deutsche Grammophon/Deutsche Grammophon)

Según el comunicado de prensa de la disquera, este álbum se realizó en colaboración con amigos de la compositora, cuya voz y violonchelo escuchamos en todas las pistas.

La portada del disco fue creada por la célebre coreógrafa y directora Gisèle Vienne, mientras que Francesco Donadello se encargó de la grabación, mezcla y masterización, tal como hizo con la autora en Chernobyl.

“La semilla original se plantó en mi teléfono a lo largo de seis o siete años”, dice la compositora. “Después de trabajar en tantas bandas sonoras, fue interesante mirar de una manera completamente distinta la forma en que la música llega a mí. Hay mucho espacio en la música que suena en mi cabeza, y al escuchar esas grabaciones del teléfono me di cuenta de que ese es el espacio mental en el que, en general, me gustaría estar”.

El álbum Where To From se puede escuchar en formato físico o digital.