Sírvanos la anterior introducción para poner en contexto una partitura cinematográfica que se ha constituido en un fenómeno, un milagro de magnitud mundial. Ayer, la violonchelista y compositora islandesa Hildur Guonadóttir era una perfecta desconocida. Hoy refulge como una recién descubierta súper nova en el cosmos musical. Su música para la película Joker ha ganado todo cuanto en el mundo se puede ganar: el Premio Soundtrack Stars Award en la septuagésimo sexta edición del Festival Internacional de Cine de Venecia, el Golden Globe Award for Best Original Score, El Bafta Award for Best Original Music, el Academy Award for Best Original Score, y el Grammy Award for Best Score Soundtack for Visual Media. Hildur Guonadóttir arrebató los cinco más codiciados galardones que ofrece el mundo del cine.