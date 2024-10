‘Joker 2′: ¿Un musical increíble o un desperdicio inesperado?

La primera película del Joker, protagonizada por Joaquin Phoenix, dejó la vara tan alta que hasta parecía imposible una secuela. No obstante, al director Todd Phillips no le bastó con asumir las expectativas de una segunda entrega, sino que las dobló al incluir como protagonista a Lady Gaga y hacer de este filme un musical.

Joker 2: Folie á Deux se desarrolla dos años después de la detención de Arthur Fleck (el Guasón) y la rebelión que este personaje desató en Ciudad Gótica. En este contexto, el solitario payaso cruza su camino con la mujer que se convertirá en Harley Quinn (Gaga) y lo acompañará en su locura.

Tráiler de 'Joker 2'

“Nunca imaginamos que tocaría una fibra tan sensible del público en todo el mundo. Joaquin y yo hablamos de una secuela, pero nunca en serio; algo que cambió cuando vimos la reacción del público a la historia de Arthur. Pero, si lo hacíamos, sabíamos que debíamos lanzarnos a lo grande; quisimos hacer algo tan loco e intrépido como el propio Guasón”, explicó Phillips en las notas de producción.

“Así que Scott Silver y yo escribimos un guion que profundiza en la idea de la identidad. ¿Quién es Arthur Fleck? ¿Y de dónde viene la música que lleva dentro?”, añadió.

Joker 2 llega a los cines este jueves 3 de octubre. El filme tiene una duración de más de dos horas, en las que el caos y la música se apoderan de Ciudad Gótica. La crítica especializada ya dio su perspectiva sobre la cinta. Como suele suceder con la gran mayoría de las producciones cinematográficas, los críticos no logran ponerse de acuerdo; lo cierto es que el panorama no es una carcajada.

En Filmaffinity, sitio web que reúne críticas cinematográficas especializadas de diversas partes del mundo, la película tiene una puntuación general de 5,4 puntos de 10 posibles. Esto, por supuesto, es desalentador si se compara con la calificación del primer filme, que posee un 8.

En el 2019, Joker fue alabado por mostrar un villano de mayor profundidad y humanidad que el de una película sobre historietas promedio. La poderosa manera de hilar el apartado social y psicológico en la trama fue uno de los puntos altos de una cinta que, dentro del mundo de los cómics, marca una época.

Sigue el mismo director, repite el protagonista que se llevó el Óscar por su papel en la primera entrega y se sumó otra estrella: Lady Gaga. Entonces, ¿qué podría haber fallado? Los criterios son muy variados.

Lady Gaga fue la gran apuesta del director Todd Phillips para 'Joker 2'. Foto: IMDb

Uno de los señalamientos más recurrentes es que esta nueva cinta perdió el trasfondo social que cautivó al mundo anteriormente.

“Todd Phillips despolitiza el nuevo ‘Joker’ con un Joaquin Phoenix más desatado que nunca”, reseñó Pepa Blanes de Cadena SER, y continuó; “una película entretenida, llena de brillantes escenas musicales, pero con una floja historia y sin el peso político y social que tenía la primera”.

En esto coincide Tommaso Koch, en su artículo escrito para el diario El País: “Merece aplausos por su libertad creativa pero ha perdido buena parte de su trasfondo”. Para él, la cinta solo “contiene unas cuantas secuencias atractivas”, aunque “la última media hora sí regala varios momentos que dejan poso en mente y corazón”.

No obstante, algunos están muy lejos de análisis tan fatalistas como los anteriores e, incluso, consideran que el filme logra sorprender para bien y que el cineasta no se conformó con lo simple.

Luis Martínez de El Mundo la describe como “una película tan deslumbrante como desquiciada”. Además afirma que “la nueva entrega del carablanca se arriesga en una lectura de sí mismo apabullante” y “el resultado es irregular, arbitrario pero sencillamente admirable”.

'Joker 2' introduce al personaje de Harley Quinn, la pareja de El Guasón que es encarnada por Lady Gaga. Foto: Cortesía ROLA

Por su parte, Luke Hicks, del medio The Film Stage, comentó que “Folie à Deux es una película hecha a la medida de sus expectativas, sí. Pero el truco del Joker es que las rechaza, una bravuconada de Phillips que seguro que desangra a su base de fans”.

Joaquin Phoenix, Lady Gaga y la música: ¿Una buena combinación?

Más allá de críticas y halagos, la destacada actuación de Phoenix parece no haber desmejorado. Incluso quienes destrozaron la película, reconocieron que el actor tiene un rol brillante y es uno de los puntos más altos del filme.

No obstante, de Lady Gaga no dicen lo mismo, y esto ni siquiera se debe a ella. Dentro de los análisis, varios expertos coinciden en que no se aprovechó el potencial de la estrella galardonada con el Óscar en 2019 y varias veces ganadora del Grammy.

“Aburrida, plana, y con un desperdicio tan criminal de Lady Gaga que deberíamos exigir una audiencia pública, Folie à Deux intenta y fracasa a la hora de hacer notar nuestras propias frustraciones con ella” sentenció David Ehrlich de IndieWire.

Sumado a esto, Gaga no solo se involucró en la parte actoral, sino que también fungió como asesora musical. Este es otro de los puntos que genera controversia: hay consenso de la calidad artística en este apartado, pero no todos aprecian del mismo modo el rol que ocupa lo musical en el filme.

“Esta historia de Arthur Fleck, esta historia del nacimiento del Guasón es extremadamente sentida y emotiva. Sabía que Lee tenía que estar basado en ese mismo tipo de humanidad para que la película funcionara. Así que trabajé mucho con Todd y Joaquin cada día sobre cómo sacar a relucir su humanidad en medio de una película y una historia que son salvajes”, expresó la cantante a la producción.

Nando Salvá, de El Periódico, es uno de los detractores de la cinta. Aunque reconoce el valor de entretenimiento de la musicalización, afirma que no se conjuga de buena manera con otros aspectos.

“Las canciones que suenan en Joker: Folie à Deux no sirven tanto para retratar psicologías que para rescatar al espectador del tedio. Versiones de clásicos de artistas como Frank Sinatra, The Carpenters y Jacques Brel, se muestran extrañamente desapegadas del relato al que pertenecen, como añadidos diseñados para hacernos desviar la atención de las carencias de una historia que no va a ningún lado”, escribió.

Mientras que Pete Hammond, redactor en Deadline, apuntó positivamente: “Con canciones, baile, comedia, oscuridad, animación, drama, violencia y mucho más, éste es un musical- si es que lo es- como ningún otro”.

Al final, usted tendrá la palabra o carcajada final para saber si Joker 2: Folie á Deux es de su agrado. A partir de este 3 de octubre, podrá acudir a la sala de cine de preferencia y sacar sus propias conclusiones.