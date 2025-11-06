En su nuevo concierto, Elena y la Orquesta Lunar se torna volcánica

A lo largo de una década, Elena y la Orquesta Lunar ha vivido muchos cambios, tanto como grupo como en cada individuo. Es la naturaleza de la vida y de la música. Pero permanece la energía, dice Elena Zúñiga, y por eso celebran ahora con MAGMA.

Este concierto especial se realizará el sábado 8 de noviembre, a las 8 p. m., en el Teatro Nico Baker, en Paseo Colón (las entradas se pueden adquirir en www.salagarbo.com). La banda se describe como world music, con una “mezcla elementos del folklore latinoamericano, la música de cámara, el jazz y polirritmia africana”.

Los sonidos de Elena y la Orquesta Lunar parten de esa música, así como de la versatilidad de sus músicos; en su sonoridad, relucen influencias de la propia naturaleza. En el caso de este espectáculo, MAGMA está dedicado a los volcanes, explica Zúñiga. Se relaciona con las fuerzas volcánicas, el renacer, el desahogo.

Además, la artista las vincula con procesos corporales, con el cambio que atraviesa cada persona: “Este concierto es como un ave fénix”. “Yo no sé ni por qué me pasa lo que me pasa, pero vienen como otras fuerzas externas que son las que me sostienen. Y pues la música es una de las razones por las que yo estoy viva”, afirma Zúñiga.

“En febrero presentamos MAGMA en Teatro al Mediodía (Teatro Nacional); lo vamos a volver a presentar en el Nico Baker con otra escenografía”, describe Zúñiga, quien compone letras y música.

Otro aspecto relevante es que el concierto incluye música nueva, improvisaciones y versiones muy distintas de las canciones ya grabadas, de manera que es una experiencia diferente para quien ya conoce a Elena y la Orquesta Lunar (y una cálida introducción para quienes deseen acercarse a su música).

“Toda esta música en realidad viene de una inspiración muy fuerte, de las canciones de la vida, de la misma experiencia. De lo que es sobrevivir, para todo el mundo, no solo para mí”, dice Zúñiga.

La banda está conformada por Elena Zúñiga (violonchelo, cuatro venezolano y voz), Fabián Arroyo (teclado, piano y coros), Maristella Jiménez (violín y coros), Gerardo Mora (batería), Allan Chinchilla (bajo) y Sabah Halabi (percusión étnica).