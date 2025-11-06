Áncora

En su nuevo concierto, Elena y la Orquesta Lunar se torna volcánica

La banda de world music se presenta en el Teatro Nico Baker con un espectáculo sobre renacer. Conozca su propuesta aquí.

Por Fernando Chaves Espinach
Elena y la Orquesta Lunar es una agrupación costarricense formada hace una década.
Elena y la Orquesta Lunar es una agrupación costarricense formada hace una década. ( Daniel Peraza/Cortesía de Elena y la Orquesta Lunar)







