Áncora

Gustavo Dudamel y Viola Davis se unen en un proyecto vistoso que marca el fin de una era musical

Gustavo Dudamel se despide de la Filarmónica de Los Ángeles con un disco histórico junto a Viola Davis, antes de asumir su prestigioso cargo en Nueva York.

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Por Fernando Chaves Espinach
El venezolano Gustavo Dudamel es uno de los directores de orquesta más reconocidos del mundo.
El venezolano Gustavo Dudamel es uno de los directores de orquesta más reconocidos del mundo. (Gustavo Dudamel/Gustavo Dudamel)







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Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

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