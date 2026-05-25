Gustavo Dudamel y Viola Davis se unen en un proyecto vistoso que marca el fin de una era musical

El venezolano Gustavo Dudamel es uno de los directores de orquesta más reconocidos del mundo.

El director venezolano Gustavo Dudamel continúa marcando el cierre de una etapa decisiva en su carrera con el lanzamiento de un proyecto discográfico dedicado al compositor ruso Serguéi Prokófiev junto a Los Angeles Philharmonic, orquesta de la que se despedirá este año tras más de década y media como director musical.

La publicación aparece en un momento particularmente significativo para Dudamel. En 2026 concluirá oficialmente su periodo al frente de la Filarmónica de Los Ángeles para asumir la dirección de la New York Philharmonic, uno de los cargos más prestigiosos de la música clásica internacional.

El traslado consolida aún más la posición del venezolano como una de las figuras más influyentes de la dirección orquestal contemporánea, especialmente por su capacidad de conectar repertorio clásico con audiencias más amplias y diversas.

El proyecto dedicado a Prokófiev, grabado para Deutsche Grammophon, fue concebido como un lanzamiento en dos partes. La primera corresponde a una nueva grabación de Romeo y Julieta, registrada en el Walt Disney Concert Hall y publicada digitalmente el 13 de febrero.

La obra, basada en la tragedia de William Shakespeare, es considerada una de las partituras más complejas y expresivas de Prokófiev. Compuesta originalmente para ballet en la década de 1930, combina pasajes de enorme lirismo con momentos de violencia, ironía y tensión.

La segunda parte del lanzamiento apuesta por un registro más narrativo y accesible: una nueva interpretación de Peter and the Wolf (Pedro y el lobo), con narración de la galardonada actriz Viola Davis.

Desde su estreno en 1936, Pedro y el lobo ha funcionado como una de las obras introductorias más populares a la música sinfónica. Concebida originalmente para acercar a niños y nuevos públicos al repertorio orquestal, la pieza asigna distintos instrumentos a personajes específicos de la historia: el clarinete representa al gato, el oboe al pato y las trompas al lobo, entre otros.

La participación de Davis, ganadora del Oscar, Emmy y Tony, aporta un peso dramático particular a esta nueva grabación. El álbum fue lanzado tanto en formato digital como en vinilo y funciona también como síntesis del legado de Dudamel en Los Ángeles, a caballo entre el refinamiento clásico y la búsqueda permanente de nuevas audiencias.