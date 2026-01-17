Disfrute todas las grabaciones de piano de Daniel Barenboim en nueva biblioteca digital

Desde mediados del siglo pasado, Daniel Barenboim ha sido uno de los gigantes de la música clásica. Como director de orquesta y como pianista, el argentino-israelí ha marcado la pauta con su música y sus proyectos de educación artística. Pero una nueva biblioteca digital lanzada por Deutsche Grammophon (DG) ofrecerá, “de la A a la Z”, sus grabaciones para piano solista.

Deutsche Grammophon anunció el lanzamiento de una colección que reúne la totalidad de sus registros realizados para los sellos DG (desde 1972) y Westminster (en los años cincuenta y sesenta), ampliando la edición física publicada en 2017 e incorporando todas las grabaciones realizadas desde entonces.

El recorrido abarca más de siete décadas de carrera y permite seguir la evolución artística de Barenboim desde sus primeras tomas, cuando tenía apenas 13 años, hasta producciones recientes, como sus grabaciones de las sonatas para piano de Beethoven realizadas en 2020. El repertorio incluye obras de Albéniz, Bartók, Dvořák, Debussy y Brahms, entre otros.

La biblioteca consta de siete álbumes digitales, que se publicarán de manera consecutiva entre el 30 de enero y el 5 de febrero y ya se encuentran disponibles para preordenar.

Como adelanto, el 2 de febrero se lanzará digitalmente Brahms, con una nueva grabación del Expressivo de las variaciones y fuga sobre un tema de Händel. Barenboim, ganador de siete premios Grammy, fue director musical de la Sinfónica de Chicago, la Ópera de París y el Teatro alla Scala.