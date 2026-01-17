Áncora

Disfrute todas las grabaciones de piano de Daniel Barenboim en nueva biblioteca digital

Descubra la biblioteca digital definitiva de Daniel Barenboim. Siete décadas de grabaciones históricas, desde sus inicios a los 13 años hasta la actualidad.

Por Fernando Chaves Espinach
Daniel Barenboim empezó a grabar música para piano en los años 50.
Daniel Barenboim empezó a grabar música para piano en los años 50.







