–Sí; de hecho, me cansó lo cotidiano. Quise irme lo más lejos posible de mi libro anterior, en que sí había un interés más por lo cotidiano, por lo más cercano a mi realidad en ese momento; quise irme tan lejos que me fui a Marte. Quería salir de aquellos territorios que conocía mejor y explorar aquellos lugares que me resultaban misteriosos y ajenos totalmente como el paisaje marciano, que era una extrapolación de mi sensación como migrante en este pequeño pueblito nevado de Estados Unidos, solo que multiplicado por mil en el caso de Marte. Me imaginaba cómo sería la experiencia de emigración radical, donde no tienes otro contacto humano más que aquel con el pequeño grupo con el cual has emigrado y donde se pierde la idea de la naturaleza por el paisaje tan árido; no existe nada familiar, ni animales, plantas ni el paisaje de una ciudad, más allá de esta colinas donde no crece nada. Y qué podría hacerle eso a tu mente y en qué momento se empieza a romper la razón ante lo monstruoso de esta aridez. Quise irme lo más lejos de todo aquello que conocía, pero también me interesaba explorar otros lugares y otros paisajes como el paisaje de la selva, el paisaje del Chaco, territorios que me interesan y que simbólicamente hay muchísimo por explorar allí.