”Usted dice que cómo me han cambiado las personas y los países por los que he pasado. Y, la verdad, eso es determinante. He tenido la suerte de poder vivir en varios países, de haber podido participar en el movimiento negro, verme involucrada… Mi poesía está involucrada en este proceso: el proceso de cambio de los afrodescendientes. Soy todo lo que me identifique con la causa afro; no me importan los apelativos, uno le da significado a los apelativos.