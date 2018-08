Parte de ese proceso fue dedicarse solo a dar clases, concentrarse en el mundo de las ideas. “Pensaba que iba a ser terrible para mi literatura, que me iba a castrar. No obstante, conforme ha pasado el tiempo y me he domesticado con el rol de profesora, más bien encuentro posibilidad de darle muchas vueltas a los temas, y como doy clases de cosas que me encantan, me recuerdan constantemente qué debe tener la literatura para que sea buena”, confiesa.