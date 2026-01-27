Áncora

Documental sobre médicos en Gaza estremece el festival de Sundance

Documental ‘American Doctor’, sobre tres médicos estadounidenses en hospitales de Gaza durante la guerra entre Israel y Hamás, muestra el arduo trabajo en el terreno.

Por AFP
Fotograma de American Doctor, de Poh Si Teng, selección oficial del Festival de Cine de Sundance 2026.
Fotograma de American Doctor, de Poh Si Teng, selección oficial del Festival de Cine de Sundance 2026. (Ibrahim Al Otla/Cortesía del Sundance Institute)







cineFestival de SundanceGazaGuerra Israel-Hamás
