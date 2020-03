Por su parte, el director de teatro y dramaturgo Kyle Boza explicó: “Los asociados nos han expresado que pasan los días y sienten que se habla del impacto y medidas en turismo, comercio, grandes empresas, pero nadie menciona a Cultura. (...) La gente siente que no se les toma en cuenta y que el Ministerio de Cultura no reacciona. Ha faltado comunicación; sabemos que el Ministerio está trabajando en esto, pero la gente no se ha enterado”. Y agregó: “Para evitar las ansias, uno necesita información”.