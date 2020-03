“Esa epidemia duró nueve meses. Hay dos momentos, en el segundo se impone un aislamiento absoluto en norte de Alajuela con un cordón militar. A todo enfermo que muere le queman todo (desde la casa hasta la ropa). Además mandaron a matar perros, gatos y gallinas en la zona. Aún así estaban muy preocupados porque moría mucha gente y los casos no paraban; temían que se fuera a regar por todo el país. Claro, lo que no sabían es que un cordón no paraba a los mosquitos”, relata Botey.