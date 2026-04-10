Áncora

Cinco miradas a la Luna: del asombro primitivo a la imaginación moderna, estas obras nos recuerdan por qué nos fascina

Mientras la misión Artemis II reaviva el impulso por regresar al satélite, el arte recuerda que la Luna ha sido guía, obsesión, diosa y mil cosas más. Conozca estas cinco obras relacionadas con ella.

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Por Fernando Chaves Espinach
Dibujo del motivo de un anillo de oro de Micenas que representa a una diosa sosteniendo tres amapolas; al fondo, un labrys (hacha doble), Grecia.
Dibujo del motivo de un anillo de oro de Micenas que representa a una diosa sosteniendo tres amapolas; al fondo, un labrys (hacha doble), Grecia. (Ario1234/Wikimedia Commons)







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Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

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