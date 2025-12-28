Áncora

130 años de cine: Conozca cinco de las películas pioneras que dieron forma al arte cinematográfico

El cine ‘nació’ en 1895, y desde el inicio, varios cineastas (mujeres incluidas) empezaron a innovar. Conozca cinco de las obras más significativas de esos años.

Por Fernando Chaves Espinach
La fée aux choux, película hecha en 1896, 1900 y 1902 por Alice Guy-Blaché.
La fée aux choux, película hecha en 1896, 1900 y 1902 por Alice Guy-Blaché. (Alice Guy-Blaché/Dominio Público)







Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, Universidad de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura y arte. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual de la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Curador con experiencia en CRFIC, MADC y otros.

