130 años de cine: Conozca cinco de las películas pioneras que dieron forma al arte cinematográfico

Por costumbre y por facilidad, decimos que el cine nació en 1895, con la primera proyección pública para una audiencia que pagó sus tiquetes. Aquello ocurrió el 28 de diciembre en París y fue responsabilidad de Auguste y Louis Lumière.

Los hermanos, dueños de una fábrica de lentes, ofrecieron a su público 10 cortometrajes, algunos de pocos segundos de duración. Pero desde entonces empezaron a darle forma al “lenguaje cinematográfico”; es decir, el conjunto de convenciones, prácticas y formas de narrar que crearon el arte más popular del siglo XX.

A 130 años del nacimiento del cine, recordamos cinco películas importantes de aquellos años de formación del arte cinematográfico. Hay muchas más: como todo nuevo lenguaje, se nutrió de contribuciones de todas partes, de toda índole, pero sí es cierto que ocurrió muy rápidamente.

L’Arroseur Arrosé (El regador regado, 1895)

Es el ejemplo más antiguo conocido de comedia cinematográfica, el primer uso del cine para representar una historia de ficción y la primera utilización de un cartel promocional de una película.

Así fue porque su imagen aparece en el afiche de aquella primera función. Antes de aquel evento, fue mostrado en un evento para industriales en junio.

La Fée aux Choux (El hada de los repollos, 1896/1900/1902)

La gran mayoría del cine de los primeros tiempos se perdió para siempre. El material era vulnerable y, además, no tenía demasiado valor comercial después de las primeras funciones. De modo que nos tenemos que contentar con las versiones sobrevivientes de esta obra de Alice Guy-Blaché, de 1900 y 1902.

Pero la de verano de 1896, de la cual quedó alguna evidencia, fue la primera película dirigida por una mujer, posiblemente la primera “fantasía” y una de las primeras cintas con “trama”. Guy-Blaché filmaría centenares de películas, casi todas perdidas.

Le voyage dans la Lune (El viaje a la luna, 1902)

Georges Méliès era mago, de manera que cuando vio el cine, encontró un hogar natural para sus trucos. Todo lo aprendido en el escenario lo aplicó a fantasías, a los primeros efectos especiales, las primeras películas de ciencia ficción y de terror... Inventó mucho de lo que conocemos como cine, aunque moriría en el olvido.

Su viaje a la luna es posiblemente una de las obras más conocidas de aquellos primeros años, cuando se estaba consolidando una idea del cine como narrativa. Aquí se pueden apreciar escenarios teatrales, efectos especiales y decorados pintados de gran calidad.

Le charmeur (El encantador, 1906)

Segundo de Chomón fue otro inventor dispuesto a probar suerte con cualquier ocurrencia: para eso se prestaba el cine. Como otros de su época, rehizo películas ajenas y las propias; existen varias copias de distintas calidades.

En este caso, apreciamos algunos de los primeros intentos por traer color al cine. No se podía filmar el color aún, sino que se utilizaban filtros, tintes o, en este caso, se pintaban a mano.

The Great Train Robbery (Asalto y robo de un tren, 1903)

En Estados Unidos, el florecimiento del cine se acompañó de narrativas muy de moda como las del western, o el Viejo Oeste. No era tan “viejo”: muchos protagonistas de la gran expansión hacia el Pacífico seguían vivos y hasta aparecen en películas.

En este caso, el robo al tren representado refleja los primeros esfuerzos del montaje en el cine; es decir, la edición de las imágenes para transmitir una historia que se desarrolla a lo largo del tiempo y en momentos distintos.