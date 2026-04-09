Artemis II: astronautas revelan impacto emocional tras histórico viaje a la Luna; ‘Un verdadero regalo’

El equipo de Artemis II aún procesa su experiencia en la Luna tras una misión histórica que cambió su visión del planeta y del espacio.

Los astronautas de la misión Artemis II describieron el sobrevuelo alrededor de la Luna como una experiencia que desafía la mente humana. La tripulación indicó que aún procesa lo vivido tras completar una travesía de 10 días que incluyó un récord de distancia respecto a la Tierra.

El comandante Reid Wiseman explicó que la misión dejó una huella profunda en el equipo. Señaló que la experiencia representa un regalo que requiere tiempo para comprenderse en su totalidad. Añadió que cada integrante necesita reflexionar y documentar lo ocurrido para dimensionar el impacto.

La tripulación estuvo compuesta por los estadounidenses Victor Glover y Christina Koch, junto al canadiense Jeremy Hansen. Todos participaron en el histórico recorrido alrededor del satélite natural.

A menos de dos días del amerizaje en el océano Pacífico, los astronautas compartieron sus impresiones. Glover afirmó que aún no logra asimilar lo vivido. Indicó que el regreso a la atmósfera en condiciones extremas también representa un momento significativo que marcará su vida.

Uno de los episodios más intensos fue el eclipse solar observado desde el espacio. Wiseman relató que recordar ese instante le genera una reacción física inmediata. Describió sensaciones como escalofríos y sudoración en las manos.

La Luna bloquea al Sol y deja ver la corona solar en un eclipse captado por Artemis II desde la órbita lunar, una vista poco documentada en misiones tripuladas. (NASA/NASA)

Vida en el espacio y convivencia extrema

La misión también puso a prueba la convivencia en condiciones limitadas. Koch destacó la camaradería como uno de los aspectos más valiosos del viaje. Explicó que el equipo desarrolló un vínculo cercano debido al objetivo común y al aislamiento.

La astronauta señaló que esa conexión resulta poco común en la vida adulta. Comparó la relación del equipo con la de hermanos. Indicó que esa cercanía representa un privilegio difícil de repetir.

El grupo compartió un espacio reducido dentro de la cápsula Orión. Koch comentó que, pese a las incomodidades, como fallas en el inodoro, la experiencia resultó positiva. Añadió que el entorno en microgravedad genera una percepción distinta del espacio, aunque las limitaciones físicas se mantienen.

Una nueva perspectiva del planeta

Hansen resaltó el impacto de observar la cara oculta de la Luna. Indicó que presenció fenómenos que nunca imaginó. Afirmó que la experiencia reafirma la visión de que la Tierra es un planeta frágil en medio del vacío espacial.

El astronauta sostuvo que esta perspectiva refuerza la importancia de la colaboración humana. Señaló que el propósito debe centrarse en encontrar soluciones conjuntas y evitar la destrucción.

La misión Artemis II forma parte de los esfuerzos de la NASA para avanzar en la exploración lunar. El testimonio de sus tripulantes evidencia el impacto humano de estas expediciones más allá de los logros técnicos.

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