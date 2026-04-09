Ciencia

Artemis II: astronautas revelan impacto emocional tras histórico viaje a la Luna; ‘Un verdadero regalo’

La tripulación de Artemis II relata cómo el sobrevuelo lunar dejó una huella profunda mientras se preparan para regresar a la Tierra

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Por AFP
Esta imagen distribuida el 8 de abril de 2026 por la NASA muestra a los miembros de la tripulación de Artemis II: la especialista de misión Christina Koch (izquierda), el especialista de misión Jeremy Hansen (arriba), el comandante Reid Wiseman (derecha) y el piloto Victor Glover (abajo), abrazándose dentro de la nave Orion el 7 de abril de 2026. Los astronautas de Artemis II se dirigían hacia la Tierra el 8 de abril tras volar alrededor de la Luna, en el primer viaje de este tipo realizado por humanos en más de medio siglo. (Foto: Handout / NASA / AFP) Uso editorial restringido. Crédito obligatorio: “AFP PHOTO / NASA”. Imagen distribuida como material para medios. Prohibido su uso en campañas publicitarias o de mercadeo. La mención errónea en los metadatos de esta imagen fue corregida en los sistemas de AFP. La fecha correcta es 7 de abril, no 8 de abril. Se solicita eliminar cualquier referencia incorrecta en servicios en línea y servidores. En caso de distribución a terceros autorizados, se debe garantizar la misma corrección. El incumplimiento puede generar responsabilidad por uso indebido tras la notificación. AFP lamenta los inconvenientes y queda disponible para ampliar información.
El equipo de Artemis II aún procesa su experiencia en la Luna tras una misión histórica que cambió su visión del planeta y del espacio. (HANDOUT/AFP)







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