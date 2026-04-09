Ciencia

Artemis II: ¿cómo ver la transmisión en vivo del regreso a la Tierra de la nave Orion?

La cápsula ameriza este viernes 10 de abril tras un reingreso crítico desde la órbita lunar

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Por Jailine González Gómez
La tripulación de Artemis II se reúne dentro de la nave Orion durante el regreso a la Tierra, tras completar el sobrevuelo de la cara oculta de la Luna y abandonar su esfera de influencia.
La tripulación de Artemis II se reúne dentro de la nave Orion durante el regreso a la Tierra, tras completar el sobrevuelo de la cara oculta de la Luna y abandonar su esfera de influencia. (NASA/NASA)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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