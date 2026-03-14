Áncora

Celebre la gastronomía costarricense en el festival Fogón Futuro

Parque La Libertad, en Desamparados, se celebrará 14 y 15 de marzo con productores agrícolas, universidades, chefs y diversas actividades.

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Por Fernando Chaves Espinach
Fogón Futuro reconoce la importancia de las cocineras en la conservación de la gastronomía costarricense.
Fogón Futuro reconoce la importancia de las cocineras en la conservación de la gastronomía costarricense. (Parque La Libertad/Cortesía de Parque La Libertad)







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Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

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