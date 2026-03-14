Celebre la gastronomía costarricense en el festival Fogón Futuro

Fogón Futuro reconoce la importancia de las cocineras en la conservación de la gastronomía costarricense.

¿Qué es la gastronomía costarricense? Mucho más que dos o tres platillos. De hecho, la cocina tica es tan amplia que amerita una celebración como la que prepara Parque Libertad, en Desamparados, para este fin de semana (14 y 15 de marzo).

La institución cultural y educativa alberga Fogón Futuro, descrito como “un encuentro que reunirá a productores agrícolas, universidades, chefs y público general en torno a la riqueza gastronómica del país”.

El Parque La Libertad se ubica en Patarrá y albergará conciertos, degustaciones, charlas, actividades interactivas y otros espacios dedicados a la cocina y a disfrutar en familia (aquí puede ver la programación completa)

Patricio Morera Víquez, director ejecutivo de la Fundación La Libertad, dijo en un comunicado de prensa que “la gastronomía es una poderosa herramienta para conectar el sector agropecuario con la cultura y el turismo”.

“Fogón Futuro abre un espacio donde los productos de nuestros territorios pueden contar su historia y generar valor, impulsando estrategias de desarrollo local que integran producción, identidad y oportunidades para las comunidades rurales”, añadió.

Fogón Futuro se celebra 14 y 15 de marzo en Parque La Libertad. (Parque La Libertad/Cortesía de Parque La Libertad)

Según describen los organizadores, Fogón Futuro explora la gastronomía costarricense “desde la perspectiva de la biodiversidad, el conocimiento territorial y la innovación culinaria”.

Parte del festival será un espacio dedicado a productores, con el Consejo Nacional de Producción (CNP), donde agricultores de distintas regiones del país presentarán productos de temporada poco tradicionales, que reflejan la amplitud de productos que aparecen en las cocinas costarricenses. Con esos ingredientes, justamente, cinco universidades preparan platillos para degustar.