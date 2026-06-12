Áncora

Cafeterías en museos y teatros, coproducciones más ágiles y ‘souvenirs’: Estos son algunos cambios que impulsaría nueva ley en Cultura

Ley 24.808 aprobada a finales de la legislatura pasada con votos de todas las fracciones brinda flexibilidad. Ministro Jorge Rodríguez explica cambios en proceso.

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Por Fernando Chaves Espinach
04/04/2025, San José, Teatro Melico Salazar, presentacióon de la obra musical In The Heights.
Presentación de una obra musical en el Teatro Popular Melico Salazar, que forma parte del MCJ. (Jose Cordero/Jose Cordero)







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Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

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