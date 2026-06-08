Yokasta Valle revela detalles de su boda; esto fue lo que dijo

La boxeadora costarricense Yokasta Valle reveló detalles sobre su boda durante una entrevista en el programa De boca en boca, de Teletica.

La deportista confirmó que contraerá matrimonio este año, aunque prefirió no precisar la fecha. También adelantó que la ceremonia será por la Iglesia católica, una decisión que responde a una promesa personal. “Es algo que siempre he querido hacer por mi familia”, comentó.

Valle explicó que su abuela siempre deseó que alguna de sus hijas se casara por la iglesia, algo que finalmente no ocurrió. Por eso, ella decidió cumplir ese anhelo como un gesto especial.

Sobre la celebración, la boxeadora aseguró que será grande. “Va a ser un fiestón”, dijo entre risas, y además confesó que usará varios vestidos durante el evento. “Por dicha tengo a alguien que me ayuda a planear todo”, agregó.

Asimismo, tal como lo mencionó en una entrevista previa con La Nación, reiteró que aún no tiene claro si desea tener hijos, ya que actualmente asume un rol maternal con dos de sus sobrinos, a quienes cría como si fueran propios.