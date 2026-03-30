Yokasta Valle anuncia su matrimonio: ‘Tengo el anillo de compromiso, pero me lo quito para entrenar’

La boxeadora Yokasta Valle confesó algunos detalles de su futura boda, entre ellos que se casará con vestido blanco.

Fue como un nocaut fulminante: una respuesta inesperada que, muy a su estilo, confesó de un solo golpe. La boxeadora Yokasta Valle comentó en un podcast de entrevistas que está muy cerca de contraer matrimonio e incluso dio una fecha aproximada.

Fue en el programa ‘El Pato & Toño’, dirigido por el periodista Antonio Alfaro y el exjugador de Liga Deportiva Alajuelense, Wílmer Pato López, donde Yoka adelantó la noticia y reveló a quién le había prometido casarse.

Yokasta, campeona mundial de las 105 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), se subió al “ring” de la conversación para hablar de su vida y sorprendió a los entrevistadores con un anuncio que había mantenido muy bien guardado.

“A mi abuelita Francisca le gustaba mucho ir a la iglesia. Ella no me vio boxear, pero siempre me decía: ‘Algo vas a hacer, porque sos demasiado inteligente y capaz. Pero tenés que casarte’. Ella tenía dos hijas, pero nunca se casaron”, declaró Valle.

Tanto Alfaro como el Pato López empezaron a bromear con la campeona mundial y, poco a poco, ella dio algunos detalles de la boda que está muy cerca.

“No está lejos. Tengo el anillo de compromiso, pero me lo quito para entrenar. Me voy a casar de blanco. Es una relación de cuatro años y me caso este año. Lo tenía bien guardado”, añadió Yoka, en medio de risas y el asombro de los entrevistadores.

Cuando Wílmer le reguntó quién era el pretendiente, Yokasta se puso seria: “No puedo decir el nombre. Solo puedo decir que me caso este año.

“Esa parte me gusta siempre tenerla privada. ¿Por qué? Qué pereza que digan que Yoka salió con uno y al mes con otro. Una de las condiciones con los exnovios que he tenido es que nunca va a encontrar fotos dándome un beso. Para nada, una foto no. Eso es lo único que tengo privado”, enfatizó Valle.

Yoka explicó que la persona con la que contraerá matrimonio está de acuerdo con mantener la relación en privado y esperan conservarla así el mayor tiempo posible, aunque es consciente de que será difícil en el futuro, debido a su condición de figura pública.

Además, conversó en la entrevista sobre una posible maternidad.

“El tener hijos, de momento, no creo. Por ahora tengo a mis sobrinos, Megan y Jared. Quedar embarazada no; quizás después de que esté retirada del boxeo. Ahorita no me veo embarazada. Lo que pasa es que una boxeadora, después de que queda embarazada, le cuesta volver”, explicó Valle.

Sobre su futuro, la deportista aseguró que también ya tiene un horizonte para un posible retiro, así como planes una vez que abandone el ring.

“A mí me quedan unos cuatro años en el boxeo (tiene 33 años). Me gustaría retirarme a los 38 años. Mi intención siempre es poder unificar los títulos mundiales y ser campeona en las cuatro organizaciones”, agregó.

La pugilista también habló de sus proyectos, como sus negocios, entre ellos un gimnasio, un bloqueador solar que pronto saldrá al mercado y un libro para niños.