Puro Deporte

Yokasta Valle anuncia su matrimonio: ‘Tengo el anillo de compromiso, pero me lo quito para entrenar’

La boxeadora Yokasta Valle habló sobre su futura boda y hasta dio una posible fecha

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Por Juan Diego Villarreal
16/02/2026/ La boxeadora tica Yokasta Valle inaugura su gimnasio en Forum 1 de Santa Ana / Foto John Durán
La boxeadora Yokasta Valle confesó algunos detalles de su futura boda, entre ellos que se casará con vestido blanco. (John Duran/John Durán)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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