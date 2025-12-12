Viva

Yessenia Reyes, de Teletica, rompe el silencio tras un año y responde a señalamientos de Lynda Díaz

En el 2024, Díaz acusó a bailarina de difundir chismes y de estar involucrada en un complot junto a Diego Bravo y César Abarca

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
Yessenia Reyes
Yessenia Reyes publicó un mensaje en la noche del jueves 11 de diciembre. Afirmó que vivió un año de silencio por prudencia, por respeto y por sus valores personales. (Lilly Arce)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Yessenia ReyesLynda DíazTeleticamira quién baila
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.