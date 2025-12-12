Yessenia Reyes, de Teletica, rompe el silencio tras un año y responde a señalamientos de Lynda Díaz

Yessenia Reyes publicó un mensaje en la noche del jueves 11 de diciembre. Afirmó que vivió un año de silencio por prudencia, por respeto y por sus valores personales.

El conflicto entre Lynda Díaz y Yessenia Reyes, bailarina de Teletica, regresó a la discusión pública después de la final de la última temporada de Mira quién baila, cuando Michael Rubí y Mariana Uriarte ganaron la edición más reciente del concurso.

Díaz publicó un extenso mensaje y acusó a Rubí de ser el responsable de que ella se retirara del programa. Ese señalamiento contradijo la versión que ella dio en el 2024, cuando aseguró que su salida ocurrió por un supuesto complot en el que participaron Diego Bravo, César Abarca y la bailarina Yessenia Reyes.

El resurgimiento del conflicto motivó la publicación que Reyes compartió en la noche de este jueves 11 de diciembre en sus redes sociales.

La bailarina escribió un texto largo en el que abordó lo ocurrido durante el último año. Indicó que vivió un proceso marcado por silencio y frustración.

Señaló que necesitó tiempo para ordenar sus emociones. “Esperé tener mayor claridad”, expresó.

Reyes indicó que guardó silencio durante un año y señaló que lo hizo por prudencia, por respeto y por sus valores, con el fin de proteger a su familia, su carrera y sus alumnos.

“Conocí bien la sensación de tener algo guardado por un año”, afirmó. Mencionó que ese silencio permitió que surgieran versiones malintencionadas. Aun así, decidió no responder.

El conflicto resurgió después de la reciente final de 'Mira quién baila', cuando Díaz cambió su versión sobre su retiro y señaló a Michael Rubí como responsable de su salida del formato. (Captura de pantalla)

En el mensaje señaló que ese periodo generó heridas que no cerraron y que el nuevo ciclo de acusaciones de este año las reabrió, pero esta vez Reyes rechazó de forma directa los señalamientos que la involucraron con supuestos chismes dentro del programa.

“Refuto de una vez por todas las acusaciones que hicieron en mi contra” y aseguró que “esas afirmaciones fueron infundadas, malintencionadas e injustificadas”.

La bailarina dedicó parte del texto a un mensaje personal dirigido a su padre, a quien le agradeció las enseñanzas de prudencia, respeto y carácter que recibió en su hogar.

Reyes afirmó que este mensaje concluye un ciclo que se mantuvo abierto durante un año. “Cierro este capítulo. Dejo ir... y también perdono”, expresó.

Indicó que ahora busca avanzar y recuperar su tranquilidad después de un periodo marcado por versiones contradictorias.