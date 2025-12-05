Diego Bravo estalla contra Lynda Díaz, luego de que ella reviviera su polémica en Teletica

El influencer Diego Bravo estalló contra Lynda Díaz en duros términos, luego de que la modelo reavivara la polémica que envolvió su renuncia a la primera temporada de Mira quién baila, de Teletica.

Este domingo, después de que Michael Rubí y Mariana Uriarte ganaran la última edición del concurso, Díaz publicó un extenso mensaje en el que atacó a Rubí por, supuestamente, haber sido poco profesional.

De acuerdo con Lynda, el coreógrafo fue el verdadero responsable de que ella tomara la decisión de retirarse.

Lo anterior contradice la primera versión que brindó hace un año, cuando achacó su salida a un supuesto complot en el que estarían involucrados Diego Bravo y los bailarines Cesar Abarca y Yessenia Reyes.

Lynda Díaz defendió al bailarín Michael Rubí, hace un año

El reciente señalamiento de la empresaria, a pesar de ir dirigido contra Michael Rubí, no dejó indiferente a Bravo. Aunque el creador de contenido aseguró que tanto él como el resto de personas involucradas dejaron ir lo sucedido, se refirió a las más recientes declaraciones de la modelo boricua.

“Hay gente que aunque diga que no busca seguidores, que no le importa las vistas o vender su maquillaje... tienen algo que sí les importa y es peor, que es la necesidad de llamar la atención a toda costa. Este es uno de esos casos”, empezó su comentario.

Bravo manifestó que Díaz se habría desmentido a ella misma y que su mensaje confirmó que nunca hubo una conspiración en su contra en la anterior edición.

Díaz aportó como aparente prueba, esta semana, un pantallazo de una conversación entre Rubí y otro bailarín en el que se habla despectivamente de ella. No obstante, el año anterior habría señalado esto como un montaje orquestado por Diego.

Según el creador de contenido, todo se trató de una estrategia de la modelo para salir airosa del programa, pues su renuncia ocurrió mientras estaba nominada.

“Como me dijo una vez una hija de ella: ‘Mami nunca pierde, y hace lo que sea por intentar quedar bien delante de la gente’”, quien acusó a la empresaria de faltar a la verdad sobre este tema.