Viva

Yessenia Reyes, bailarina de Teletica, enfrenta la muerte del hombre más importante de su vida y explica por qué no asistirá al funeral

La coreógrafa manifestó el profundo dolor que atraviesa ante esta difícil situación

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Por Fátima Jiménez
Yessenia Reyes, bailarina de Mira quién baila.
Yessenia Reyes, bailarina de Teletica, agradeció los mensajes de apoyo recibidos en medio del luto. (Archivo. )







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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