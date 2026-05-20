Yessenia Reyes, bailarina de Teletica, enfrenta la muerte del hombre más importante de su vida y explica por qué no asistirá al funeral

Yessenia Reyes, bailarina de Teletica, agradeció los mensajes de apoyo recibidos en medio del luto.

Yessenia Reyes, bailarina reconocida por su participación en formatos de Teletica como Dancing with the Stars y Mira quién baila, atraviesa un momento de profundo luto tras la muerte del hombre más importante de su vida: su padre.

Actualmente, Reyes se encuentra en España por motivos laborales, por lo que recibió la dolorosa noticia a miles de kilómetros de su familia, radicada en El Salvador, su país natal.

“Aunque el destino nos dejó una dolorosa despedida a la distancia, me quedo con cada abrazo, cada risa y con todo el amor que nos dimos en vida”, escribió la bailarina al compartir varias fotografías junto a su padre.

Además, le dedicó un emotivo mensaje de despedida en el que le deseó un viaje en paz. “Es mi turno de hacer que los monstruos se vayan… Y mientras estés durmiendo, intentaré hacerte sentir orgulloso… hasta volvernos a ver”, agregó, evocando la canción Monsters, de Iam Tongi.

Aunque Reyes no detalló la causa del fallecimiento, en declaraciones anteriores había mencionado que su padre enfrentaba un cuadro clínico complicado debido a una insuficiencia renal y otros problemas de salud diagnosticados tiempo atrás.

No podrá asistir al funeral

A través de sus historias de Instagram, la bailarina también agradeció los mensajes de apoyo recibidos y explicó que no podrá asistir al funeral de su padre.

“Me toca vivir uno de los momentos más duros de mi vida al otro lado del mundo, completamente alejada de él, de mi familia. No puedo ir al funeral porque me tomaría dos o tres días llegar a El Salvador desde donde estoy”, expresó.

Reyes añadió que tampoco puede detener el proyecto profesional en el que trabaja actualmente.

“Las cosas se dieron de esta manera... Quisiera agradecer por la vida de mi papá porque se lo merece y por el tiempo que Dios nos lo prestó, que fue un tiempo bastante generoso, por lo que pudimos compartir y por el amor que dejó en nuestras vidas y corazones”, concluyó.