¡Ya hay foto! Travis Kelce luce su anillo de bodas por primera vez tras casarse con Taylor Swift

Travis Kelce mostró su anillo de bodas con Taylor Swift, más de un mes después de que la pareja se casara en Nueva York.

Travis Kelce mostró por primera vez en público su anillo de matrimonio, más de un mes después de casarse con Taylor Swift en Nueva York. El jugador de los Kansas City Chiefs fue fotografiado con la argolla dorada el sábado 15 de agosto.

Kelce, de 36 años, llevaba el anillo en la mano izquierda cuando llegó al Arrowhead Stadium para el partido de pretemporada de los Chiefs contra Los Angeles Rams.

Las fotografías muestran una argolla dorada. El jugador también llevaba un reloj y un brazalete, además de una camisa negra con detalles dorados y pantalones negros.

La aparición permite ver uno de los pocos detalles relacionados con la boda que la pareja ha mostrado públicamente. Swift y Kelce se casaron el 3 de julio en el Madison Square Garden, en Nueva York.

El anillo de bodas de Travis Kelce llamó la atención durante su llegada al primer partido de pretemporada de los Chiefs. (JAMIE SQUIRE/Getty Images via AFP)

Hasta ahora no se han divulgado fotografías del vestido de novia que utilizó Swift durante la ceremonia. La cantante tampoco ha mostrado públicamente su argolla de matrimonio.

La boda reunió a unos 1.000 invitados, según estimaciones citadas por People. Entre los asistentes estuvieron Julia Roberts, Tom Hanks, Reese Witherspoon, Laura Dern, Emma Stone y Brad Pitt.

Kelce habló sobre la celebración por primera vez esta semana durante una conversación con periodistas. “Fue la mejor noche de mi vida y agradezco a todos los que llegaron, celebraron y se divirtieron con nosotros”, dijo Kelce, según declaraciones reproducidas por People.

El jugador regresó al campamento de entrenamiento de los Chiefs el 29 de julio y señaló que ahora concentra su atención nuevamente en el fútbol.

Swift y Kelce, ambos de 36 años, habían anunciado su compromiso en agosto del 2025.