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¡Ya hay foto! Travis Kelce luce su anillo de bodas por primera vez tras casarse con Taylor Swift

El jugador de los Chiefs fue fotografiado antes de un partido de pretemporada contra Los Angeles Rams

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Por Jailine González Gómez
Taylor y Travis
Travis Kelce mostró su anillo de bodas con Taylor Swift, más de un mes después de que la pareja se casara en Nueva York. (TIMOTHY A. CLARY/AFP)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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