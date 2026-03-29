‘¿Y los hijos?’: seguidores no dejan de preguntarle a Majo Ulate y así respondió ella

Majo Ulate y Mauricio Hoffmann mantienen una relación amorosa desde hace varios años. Incluso, la pareja vive junta.

Pese a que ya ha respondido preguntas sobre el tema de la maternidad, los seguidores de la maquillista y empresaria Majo Ulate insisten, cada vez que tienen la oportunidad, en volver a consultarle si tiene entre sus planes convertirse en madre.

En otras ocasiones, en redes sociales, Ulate, quien es novia del presentador Mauricio Hoffmann, ha dejado en claro que ser mamá no está en sus planes. Incluso ha comentado abiertamente: “Espero no tener (hijos)”.

Sin embargo, una vez más, Majo recibió la consulta de dos seguidores al respecto. En una dinámica de preguntas y respuestas que hizo en su cuenta de Instagram, le preguntaron de nuevo y ella, sin problemas ni tapujos, contestó de manera sincera.

“¿Algún día querés ser mamá?“, escribió un seguidor. ”Nopi. Sigo sin sentir el llamado de la maternidad", fue el mensaje de Majo.

Más adelante, otra persona envió este mensaje: “¿Te operarías para no tener hijos?“. Majo fue directa: ”Sí, es una decisión que estoy tratando de tomar desde hace tres años, pero sigo trabajando en eso".

Sobre una posible cirugía, antes había manifestado que lo haría cuando cumpliera 35 años.

Ulate y Hoffmann mantienen una relación muy estable desde hace varios años. Ellos viven juntos. Mauricio es padre de una niña, quien nació en la relación que sostuvo con la periodista Ericka Morera.

Majo Ulate responde constantemente preguntas de sus seguidores en redes sociales. (Instagram )