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‘¿Y los hijos?’: seguidores no dejan de preguntarle a Majo Ulate y así respondió ella

La creadora de contenido, empresaria y maquillista no se guardó nada sobre sus planes respecto a la maternidad

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Por Jessica Rojas Ch.
Mauricio Hoffmann y Majo Ulate
Majo Ulate y Mauricio Hoffmann mantienen una relación amorosa desde hace varios años. Incluso, la pareja vive junta. (Archivo)







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Majo UlateMauricio Hoffmann
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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