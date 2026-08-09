Wílmer López pasó de ‘armar el baile en la cancha’ a mostrarse como pocas veces y hasta los saprissistas reaccionaron (video)

El exfutbolista Wílmer López es una leyenda viviente del balompié de Costa Rica y las aficiones de todos los equipos le muestran su cariño y su respeto.

El exfutbolista costarricense Wílmer López es, sin lugar a dudas, una de las leyendas vivientes del balompié tico y en el país es admirado no solo por los fanáticos de Liga Deportiva Alajuelense, sino que las aficiones de otros equipos le manifiestan también mucho respeto.

Es por esto que no es de extrañar que cuando aparece en redes sociales mostrándose divertido y amigable, los ticos, ya sean liguistas, saprissistas, heredianos o cartagineses, le demuestren mucho cariño.

Eso fue lo que pasó recientemente en TikTok, donde el ahora entrenador enseñó un talento que se tenía bien guardado: el baile. Y no, no estamos hablando del que montaba en las canchas, sino del que marca ahora en la pista.

Así lo dejó claro en un video que publicó en su perfil de esa red social, donde se le ve bailando al ritmo de salsa con una compañía muy especial: su hija Wyzangel.

“Sacando los pasos prohibidos con mi hija”, fue la leyenda que escribió el exjugador al pie del video, donde baila al ritmo del éxito Salsa con coco.

Los comentarios, por supuesto, no se hicieron esperar: “Saludos de un morado que lo respeta mucho como jugador, creo que es al único manudo que le daría la mano”, “Soy morado y solo puedo decir que fue un crack; mis respetos”, “Lo saluda un liguista de corazón” y “Hasta para bailar se baila a todo el mundo”, fueron algunos de los mensajes en la publicación.

Pero también hubo quienes se aprovecharon del derroche de movimientos de López para vacilar con él: “Vale más que salió bueno para tocar el balón”, “Se movía más en la media cancha” y “Como bailarín, qué buen jugador fuiste”, mencionaron entre bromas algunos seguidores.

En medio del vacilón y del apoyo, Wílmer López sigue recibiendo el cariño de los apasionados del fútbol tico.