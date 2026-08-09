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Wílmer López pasó de ‘armar el baile en la cancha’ a mostrarse como pocas veces y hasta los saprissistas reaccionaron (video)

El exfutbolista sorprendió en TikTok con un talento que tenía bien escondido

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Por Jessica Rojas Ch.
Wílmer López recordó el título de Concacaf que Alajuelense le ganó a Saprissa en la final del 2004 en el estadio Morera Soto.
El exfutbolista Wílmer López es una leyenda viviente del balompié de Costa Rica y las aficiones de todos los equipos le muestran su cariño y su respeto. (Archivo)







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Wílmer López
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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