Wílmer ‘el Pato’ López rompe mitos y advierte a los futbolistas de Costa Rica sobre una realidad que no es color de rosa

Wilmer el Pato López hizo una importante advertencia que rompe mitos sobre los futbolistas de Costa Rica y que debería hacer a más de un jugador del campeonato local poner las barbas en remojo.

El ídolo rojinegro participó en un reciente episodio del pódcast de Teléfono rojo, en el que, entre otros temas, se discutió sobre las renombradas figuras del Deportivo Saprissa cuya continuidad está en veremos.

En el programa de Josué Quesada la argumentación iba hacia si las estrellas deberían elegir de mejor forma el momento de su retiro, antes que alargar su carrera y terminar siendo cuestionados por la afición.

Wílmer López habló sobre el futuro económico de los futbolistas de Costa Rica

Al respecto, el hijo de Wálter Centeno, quien había sido enfático en respaldar esa tesis, pausó su cuestionamiento para hacer un matiz. De acuerdo con el joven, a pesar de que no está de acuerdo con esa situación, considera entendible que los futbolistas quieran extender sus años en la Primera División por un tema económico.

“Por más capitanes que sean, tienen muchas obligaciones en su vida y quizá prefieren quedarse 6 meses más que irse por la puerta grande”, comentó Centeno Salas.

Fue entonces que, tal cual como se adueñaba del balón en la media cancha para dictar el ritmo de juego, el Pato López tomó la palabra para hablar con autoridad y conocimiento de causa.

López fue tajante al afirmar que, para los futbolistas que únicamente juegan en Costa Rica, la carrera no les alcanzará para vivir de las rentas durante toda su vida, como muchos piensan.

El exvolante rojinegro incluso alertó que las comodidades a las que se puede acceder con el salario de jugador están reservadas exclusivamente para los que sepan tener un balance en el manejo de su vida personal.

“Si sabe pensar —y eso si sabe pensar—, tiene que terminar con una casa propia, cero deudas; con un carro propio, cero deudas, y tal vez con un poquito ahí de ahorro para empezar un negocio o algo, pero no le va a dar para vivir. No es para decir: ‘Bueno, ahora me la voy a tirar aquí rico’”, expresó López.