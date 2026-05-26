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Wílmer ‘el Pato’ López rompe mitos y advierte a los futbolistas de Costa Rica sobre una realidad que no es color de rosa

El ídolo rojinegro habló desde la experiencia de ser un jugador en suelo tico, muy diferente a lo que la mayoría suele pensar

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Por Juan Pablo Sanabria
Wílmer López quiere que el día del evento del retiro de la camisa 6, el Morera Soto esté a reventar.
Wílmer López aterrizó la realidad de los futbolistas de Costa Rica. (Cortesía Prensa Alajuelense)







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Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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